Путін знайшов заміну "сирійському м'яснику" Дворнікову: що відомо про нового керівника окупантів в Україні

Путін знайшов заміну "сирійському м'яснику" Дворнікову: що відомо про нового керівника окупантів в Україні

Цю заміну підтверджують звіти від 21 червня про звільнення Дворнікова і місце нового генерала під час візиту Шойгу 26 червня.

Кремль відсторонив генерала Олександра Дворнікова від командування війною в Україні. На його місце був призначений новий російський генерал. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Олександр Дворніков

Начальник Головного військово-політичного управління Збройних сил російської федерації генерал-полковник Геннадій Жидко замість "сирійського м'ясника" - командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова керує так званою "спецоперацією" в Україні.

Також там пояснили, що Жидко сидів поруч і спілкувався з Міністром оборони росії Сергієм Шойгу під час інспекції російських сухопутних військ в Україні 26 червня.

Ймовірно, цю заміну підтверджують звіти від 21 червня про звільнення Дворнікова і місце під час візиту Шойгу 26 червня.

Геннадій Жидко колишній командувач східним військовим округом, він був командувачем цього округу до листопада 2021 року, після чого його перевели на посаду заступника Міністра оборони росії з військово-політичної роботи. Тобто, він, по суті, такий головний замполіт, головний політрук російської армії.

Крім того в 2016 році Жидко був начальником штабу угруповання Збройних сил російської федерації в Сирії.


Александра Павленко, politeka.net





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