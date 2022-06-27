"Округлили" до 35 тисяч: дані про втрати РФ в Україні на 27 червня

Триває 124 доба повномасштабної російсько-української війни, під час якої окупаційне військо країни-терориста Росії несе рекордні для себе втрати в живій силі та військовій техніці. Десятки тисяч російських окупантів уже померли за імперіалістичні фантазії свого диктатора, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 27 червня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у війні проти України:

  • особового складу - близько 35000 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1552 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ? 3687 (+28) од,
  • артилерійських систем – 771 (+7) од,
  • РСЗВ - 243 (+0) од,
  • засоби ППО - 101 (+2) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 184 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6),
  • крилаті ракети - 139 (+0),
  • кораблі /катери - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2575 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 60 (+0).
Найбільших втрат російські окупанти за минулу добу зазнали на Бахмутському та Курахівському напрямках.


Ліза Бровко, Апостроф





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