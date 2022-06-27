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2022-06-27
"Округлили" до 35 тисяч: дані про втрати РФ в Україні на 27 червня
Триває 124 доба повномасштабної російсько-української війни, під час якої окупаційне військо країни-терориста Росії несе рекордні для себе втрати в живій силі та військовій техніці. Десятки тисяч російських окупантів уже померли за імперіалістичні фантазії свого диктатора, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 27 червня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у війні проти України:
- особового складу - близько 35000 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ? 1552 (+20) од,
- бойових броньованих машин ? 3687 (+28) од,
- артилерійських систем – 771 (+7) од,
- РСЗВ - 243 (+0) од,
- засоби ППО - 101 (+2) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 184 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6),
- крилаті ракети - 139 (+0),
- кораблі /катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2575 (+11) од,
- спеціальна техніка - 60 (+0).
Найбільших втрат російські окупанти за минулу добу зазнали на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Ліза Бровко, Апостроф