"Округлили" до 35 тисяч: дані про втрати РФ в Україні на 27 червня

Триває 124 доба повномасштабної російсько-української війни, під час якої окупаційне військо країни-терориста Росії несе рекордні для себе втрати в живій силі та військовій техніці. Десятки тисяч російських окупантів уже померли за імперіалістичні фантазії свого диктатора, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 27 червня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у війні проти України:

особового складу - близько 35000 (+150) осіб ліквідовано,

танків ? 1552 (+20) од,

бойових броньованих машин ? 3687 (+28) од,

артилерійських систем – 771 (+7) од,

РСЗВ - 243 (+0) од,

засоби ППО - 101 (+2) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6),

крилаті ракети - 139 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2575 (+11) од,

спеціальна техніка - 60 (+0).

Найбільших втрат російські окупанти за минулу добу зазнали на Бахмутському та Курахівському напрямках.