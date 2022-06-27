В Маріуполі під завалами будинку знайшли ще сотню тіл
Дістати та поховати їх непросто.
У Лівобережному районі Маріуполя під завалами будинку виявили понад 100 тіл загиблих внаслідок бомбардувань жителів міста,
«Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель в Ліобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування», - написав він у понеділок вранці.
Тіла загиблих маріупольців досі знаходяться під завалами, їхнє вилучення і поховання окупанти не планують.
Водночас в місті продовжується ексгумація. В пріоритеті російських загарбників двори шкіл та дитячих садочків.
«Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводяться», - додав він.