В Маріуполі під завалами будинку знайшли ще сотню тіл

У Лівобережному районі Маріуполя під завалами будинку виявили понад 100 тіл загиблих внаслідок бомбардувань жителів міста, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель в Ліобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування», - написав він у понеділок вранці.

Тіла загиблих маріупольців досі знаходяться під завалами, їхнє вилучення і поховання окупанти не планують.

Водночас в місті продовжується ексгумація. В пріоритеті російських загарбників двори шкіл та дитячих садочків.

«Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводяться», - додав він.