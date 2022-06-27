Російський бомбардувальник Ту-22М наніс удар по Одещині, спалахнула пожежа

Під час нічної повітряної тривоги, російський агресор завдав ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру, почалася пожежа, повідомляє ОК "Південь".

Приблизно о першій годині ночі, 27 червня, місцеві мешканці чули звуки вибухів. Виявилося, що російські окупанти поцілили в житловий квартал селища на Одещині. Внаслідок пострілу сталося руйнування кількох житлових будинків та господарчих споруд площею 500 квадратних метрів. Сталася пожежа. Наразі на місці працює ДСНС, для ліквідації пожежі залучено 3 одиниці техніки та 12 фахівців. Займання намагаються ліквідувати.

На жаль є постраждалі, за попередньою інформацією, 6 осіб, серед яких є одна дитина.

"Після ліквідації пожежі розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані по масштабах руйнувань та постраждалим уточнюються" - йдеться у повідомленні.

Також, у щоденному зведенні, оперативне командування "Південь" відзвітувало, що Повітряні сили ЗСУ ударили по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини.