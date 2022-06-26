Окупанти завдали нового ракетного удару по Києву: всі подробиці

У неділю вранці, 26 червня, ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву.

Цю інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко, інформує Апостроф.

За його словами, приліт російських ракет було зафіксовано у Шевченківському районі Києва.

"Друзі! Декілька вибухів у Шевченківському районі. Бригади швидкої та рятувальники прямують на місце. Більш детальна інформація – пізніше", - додав Віталій Кличко.

Через час мер Києва повідомив, що рятувальники та медики прибули на місце ракетного удару, і займаються порятунком мешканців двох багатоквартирних будинків.


Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стверджує, що у бік столиці та Київської області ЗС РФ випустили, як мінімум, 14 ракет.

Користувачі у соцмережах зазначають, що приліт ворожих снарядів був зафіксований у районі Лук'янівки. Загалом місцеві жителі нарахували чотири гучні вибухи після оголошення повітряної тривоги.


Після масованого ракетного удару ЗС РФ у соцмережах опублікували знімки, на яких видно, що від вибухової хвилі у двох багатоквартирних будинках Шевченківського району Києва повибивало вікна. Автори публікації стверджують, що серед мирного населення постраждали.

Видання Klymenko Time повідомляє, що в одному з багатоквартирних будинків після ракетного удару ЗС РФ спалахнула пожежа. Офіційно цю інформацію ще не було підтверджено.


Богдан Соловйов, Апостроф





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