Все пішло не за планом? Росія усунула ключових генералів від командування військами в Україні

З початку червня 2022 року вище командування Російської Федерації відсторонило генералів від ключових оперативних командних посад у війні, яку агресор розв'язав в Україні.

Про це в Twitter повідомляє міністерство Великобританії.

Британська розвідка повідомила про те, що до відсторонених генералів входять командувач Повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південної групи військ (ПГВ) генерал армії Олександр Дворніков. Саме він виконував обов'язки головного оперативного командувача. До 2016 року майже рік командував російськими військами в Сирії, де його "охрестили" сирійським м'ясником.

У військовому відомстві Британії зазначили, що командування ПГВ, швидше за все, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки ПГВ продовжує відігравати центральну роль у наступі РФ на Донбасі. Там також додали, що протягом понад тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості, інформує Апостроф .

Зазначимо, на початку квітня, після того, як проблеми з логістикою та моральним духом РФ більше не можна було приховати, Путін доручив генералу Дворникову керувати впорядкованими військовими діями.

Нагадаємо, раніше розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв розкрив головні секрети Дворнікова.