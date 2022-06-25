Все пішло не за планом? Росія усунула ключових генералів від командування військами в Україні

З початку червня 2022 року вище командування Російської Федерації відсторонило генералів від ключових оперативних командних посад у війні, яку агресор розв'язав в Україні.

Про це в Twitter повідомляє міністерство Великобританії.

Британська розвідка повідомила про те, що до відсторонених генералів входять командувач Повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південної групи військ (ПГВ) генерал армії Олександр Дворніков. Саме він виконував обов'язки головного оперативного командувача. До 2016 року майже рік командував російськими військами в Сирії, де його "охрестили" сирійським м'ясником.

У військовому відомстві Британії зазначили, що командування ПГВ, швидше за все, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки ПГВ продовжує відігравати центральну роль у наступі РФ на Донбасі. Там також додали, що протягом понад тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості, інформує Апостроф.

Зазначимо, на початку квітня, після того, як проблеми з логістикою та моральним духом РФ більше не можна було приховати, Путін доручив генералу Дворникову керувати впорядкованими військовими діями.

Нагадаємо, раніше розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв розкрив головні секрети Дворнікова.


Інна Погрібна, Апостроф





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