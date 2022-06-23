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2022-06-23
В окупантів вогнева перевага, ЗСУ веде маневрену оборону – головнокомандувач
Кожен метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю, інформує
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська змушені маневрено оборонятися і займати більш вигідні рубежі та позиції через вогневу перевагу на боці армії РФ.
При цьому він назвав ситуацію на фронті контрольованою.
"Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, але контрольована. Ми змушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожен метр захопленої окупантом землі залитий його. кров'ю. Тримаємо лад", -
Олександр Хребет, ZN.ua