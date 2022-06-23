В окупантів вогнева перевага, ЗСУ веде маневрену оборону – головнокомандувач

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська змушені маневрено оборонятися і займати більш вигідні рубежі та позиції через вогневу перевагу на боці армії РФ .

При цьому він назвав ситуацію на фронті контрольованою.