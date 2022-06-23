Сокирою погрожували відрубати пальці, били, грабували: Україна встановила особу ще одного воєнного злочинця з армії РФ

Українські правоохоронці встановили особу ще одного військового з Росії, який вчинив воєнний злочин під час окупації Чернігівської області. Прокуратура вже заочно повідомила про підозру, що окупант знущався, бив і грабував цивільних у селі Лукашівка, розповіли в офісі генерального прокурора.

"Керівник Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомив про підозру російському військовому у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ знущалися з сім'ї, яка виховує трьох неповнолітніх дітей в селі Лукашівка", - йдеться у повідомленні прокуратури у Telegram.

12 березня підозрюваний вдарив господаря будинку, в який він уломився. Бив прикладом автомата по голові. Декілька разів ударив руків'ям пістолета по спині. Окупант із сокирою в руках погрожував українцю відрубати пальці на руках. Потім окупант украв у жителя Чернігівщини 15 тисяч гривень.

Підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями армії Росії вривалися до цього ж будинку ще двічі, 13 та 15 березня. Тоді вони погрожували фізичним насильством та зброєю, обшукали будинок та вкрали 350 євро, мобільний телефон та інші речі, додали у генпрокурорі.