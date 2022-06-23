Жовква розповів, як вдалося переконати скептиків надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС

Він пояснив, що у Європі проживають українці, які є підтвердженням того, що наш народ вже інтегрований в європейське суспільство, інформує ZN.ua.

Жовква розповів, як вдалося переконати скептиків надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС
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Дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква розповів, що Данію та Швецію вдалося схилити до надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС через "роботу президента Володимира Зеленського і усіх тих представників, яких він визначив відповідальними за ці та інші країни". Свій результат мали й постійні візити членів уряду і ОП. Про це Жовква розповів під час інтерв'ю НВ.

"Головне, що там побачили реальну ситуацію, яка існує. Зауваження тих країн, які ви назвали, стосувалися, наприклад, реформи у сфері антикорупційної політики і реформи у сфері судової системи. Вони отримали достатньо матеріалів, які розкрили, де є Україна на нинішньому етапі. Побачили, що Україна може виконати ті рекомендації, які прописані у висновках ЄК, - зауважив Жовква. - Я особисто бачив у Копенгагені, Мадриді, Лісабоні багато українських прапорів на кожному адміністративному будинку, на вікнах будівель, багато українців на вулицях. Представники цих країн бачили, що українці такі самі, як і вони. Вони працьовиті, мають відповідну освіту, досвід, знання, хочуть працювати, вивчають мову. Звісно, вони готові повернутися в Україну після закінчення війни, але на сьогодні вони вже інтегровані у європейські суспільства: в данське, шведське, іспанське, нідерландське - до кожної із 27 країн".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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