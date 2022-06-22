На "гауляйтера" Чорнобаївки вчинили замах: відео з місця вибуху

У середу, 22 червня, у Херсонській області було підірвано автомобіль "гауляйтера" окупованої Чорнобаївки Юрія Турульова.

Про це повідомив радник голови Херсонського ОВ Сергій Хлань, передає "Укрінформ".

"Підірвано його машину, але колаборант не постраждав", - зазначив він, інформує Апостроф .

Юрій

Російські ЗМІ пишуть, що вибуховий пристрій було закладено на маршруті руху авто. Тілоохоронці Турульова відреагували миттєво, чиновник отримав легкі осколкові поранення.

"Спрацював фугасний снаряд на повороті", - заявив сам Турульов.

Також з'явилося відео із пошкодженим від вибуху авто.