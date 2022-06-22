Новостей.COM ⇒
2022-06-22
На "гауляйтера" Чорнобаївки вчинили замах: відео з місця вибуху
У середу, 22 червня, у Херсонській області було підірвано автомобіль "гауляйтера" окупованої Чорнобаївки Юрія Турульова.
Про це повідомив радник голови Херсонського ОВ Сергій Хлань, передає "Укрінформ".
"Підірвано його машину, але колаборант не постраждав", - зазначив він, інформує
Юрій
Російські ЗМІ пишуть, що вибуховий пристрій було закладено на маршруті руху авто. Тілоохоронці Турульова відреагували миттєво, чиновник отримав легкі осколкові поранення.
"Спрацював фугасний снаряд на повороті", - заявив сам Турульов.
Також з'явилося відео із пошкодженим від вибуху авто.
Сергій Прилуцький, Апостроф