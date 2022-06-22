На "гауляйтера" Чорнобаївки вчинили замах: відео з місця вибуху

У середу, 22 червня, у Херсонській області було підірвано автомобіль "гауляйтера" окупованої Чорнобаївки Юрія Турульова.

Про це повідомив радник голови Херсонського ОВ Сергій Хлань, передає "Укрінформ".

"Підірвано його машину, але колаборант не постраждав", - зазначив він, інформує Апостроф.

Юрій

Російські ЗМІ пишуть, що вибуховий пристрій було закладено на маршруті руху авто. Тілоохоронці Турульова відреагували миттєво, чиновник отримав легкі осколкові поранення.

"Спрацював фугасний снаряд на повороті", - заявив сам Турульов.

Також з'явилося відео із пошкодженим від вибуху авто.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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