Виплати українцям різко обмежили, озвучено альтернативу: кого залучатимуть до громадських робіт

Денис Шмигаль

У Кабміні підкреслили, що у держави зараз обмежені ресурси.

Про рішення уряду обмежити виплати безробітним громадянам оголосив 21 червня на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він повідомив, що тепер українці, офіційно зареєстровані як безробітні, отримуватимуть виплати лише місяць. Якщо ж протягом 30 днів їм не вдасться працевлаштуватися, вони будуть залучатися до суспільно корисних робіт.

"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави і відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу у держави немає для цього ресурсів. Всі повинні або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту", - заявив Шмигаль.

Денис Шмигаль

Перелік суспільно корисних робіт, до яких залучатимуть безробітних, вже затверджено.

"Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи. Що потрібно робити в кожному конкретному регіоні-визначатиме місцева влада", - розповів прем'єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що ця праця буде оплачуватися: люди будуть отримувати виплати в розмірі мінімальної зарплати. Станом на сьогоднішній день вона становить 6500 гривень.

работа, безработица

Крім того, Шмигаль повідомив, що статус і виплати по безробіттю будуть втрачені, якщо українець перебуває за кордоном більше 30 днів під час воєнного стану.


Дарья Волкова, politeka.net





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