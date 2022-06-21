У Росгвардії провели кадрові перестановки на фоні значних втрат у війні проти України – ГУР МОУ

У федеральній службі військ росгвардії провели кадрові перестановки на фоні значних втрат у війні проти України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, генерал-лейтенанта Сєргєя Власенка усунули з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ росгвардії.

Водночас генерал-лейтенант Анатолій Маліков обійняв керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ росгвардії. До цього Маліков обіймав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ росгвардії.

«Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки», – зазначили в ГУР МОУ.