У Росгвардії провели кадрові перестановки на фоні значних втрат у війні проти України – ГУР МОУ
В українській розвідці розповіли, з чим пов'язанні останні кадрові ротації, інформує
У федеральній службі військ росгвардії провели кадрові перестановки на фоні значних втрат у війні проти України. Про це
Так, генерал-лейтенанта Сєргєя Власенка усунули з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ росгвардії.
Водночас генерал-лейтенант Анатолій Маліков обійняв керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ росгвардії. До цього Маліков обіймав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ росгвардії.
«Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки», – зазначили в ГУР МОУ.