Росія може напасти на ще одну країну: Жданов попередив, над ким нависла небезпека

Олег Жданов

Цій країні рф останнім часом часто погрожує.

Влада рф любять робити такий політичний жест, який суперечить всій логіці. Тому росія здатна напасти на ще одну країну, якій останнім часом часто погрожує. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю на каналі "Україна 24".

За його словами, російська федерація здатна напасти на Литву. Країна-агресор цілком здатна на такий крок. Влада рф буде потім змушувати НАТО до якихось активних дій.

"Ось дивіться, Фінляндія ще офіційно не подала заявку, а її повітряний простір порушує російська авіація. І показують, що, мовляв, будете в НАТО, то ми ще гірше зробимо. Точно так і тут, країни Балтії, особливо Литва та Естонія, можуть піддаватися провокаційним діям з боку росії. Вони навіть здатні напасти на Литву", - сказав експерт Олег Жданов.

Варто відзначити, що нещодавно в Державну думу росії внесено законопроект про скасування визнання незалежності Литви. Таке рішення там пояснюють тим, що визнання Литви незалежною державою суперечило Конституції СРСР.


Александра Павленко, politeka.net





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