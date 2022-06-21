Принцу Вільяму виповнилося 40 років - королівський двір показав архівні фото іменинника

21 червня день народження святкує не лише Тарас Тополя, а й принц Вільям - синові принца Чарльза та принцеси Діани виповнилося 40 років. З цієї нагоди королівська сім'я поділилася архівними фотографіями іменинника, зробленими в різні роки, інформує Апостроф .

На знімках, опублікованих на сторінці Букінгемського палацу в Instagram, старший онук Єлизавети II зображений у дитинстві, юності та в теперишній час, у тому числі й з бабусею-королевою.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Вітаємо герцога Кембриджського з 40-річчям! Принц Вільям Артур Філіп Луїс - старший син принца Уельського та Діани, принцеси Уельської. Він народився о 21:03 21 червня 1982 року в лікарні Святої Марії, Паддінгтон, Лондон. У бюлетні, Букінгемського палацу повідомлялося, що він важив 7 фунтів 1 1/2 унції", - сказано у вітальному дописі.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Шанувальники королівської сім'ї з усього світу приєдналися до привітань у коментарях. Підписники з Німеччини, Італії та інших країн побажали "майбутньому королю" Великої Британії щасливого дня народження та здоров'я всій його сім'ї.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Герцог Кембриджський - другий у черзі на британський престол. Принц Вільям одружений з Кейт Міддлтон, від якої у нього троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Його Королівська Високість здійснює ряд благодійних заходів та проектів, а також виконує громадські та офіційні обов'язки на підтримку королеви у Великій Британії та за кордоном.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Фото: instagram.com/theroyalfamily