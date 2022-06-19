Найбільш смертоносне місце в Україні: в ООН представили доповідь про Маріуполь

Підтверджено загибель 1348 маріупольців, зокрема 70 дітей. Але фактична кількість загиблих у багато разів більша, інформує ZN.ua.

Маріуполь назвали найбільш смертоносним місцем в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Така теза звучала в доповіді Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, повідомила Маріупольська міська рада у своєму Telegram.

«З лютого до кінця квітня Маріуполь, ймовірно, був найбільш смертоносним місцем в Україні. Інтенсивність та масштаби бойових дій, руйнувань, загибелі та поранень переконливо свідчать про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та грубі порушення міжнародного права», – процитували Мішель Бачелет у Маріупольській міській раді.

Підтверджено загибель у Маріуполі 1348 мирних жителів, зокрема 70 дітей. «Але фактична кількість загиблих у багато разів більша», – зазначають у Маріупольській міській раді.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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