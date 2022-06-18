Санкції країн Заходу поки що не завдали Росії достатньої економічної шкоди – The Wall Street Journal

Москва змогла компенсувати негативний ефект від санкцій за рахунок високого прибутку від експорту дорогих енергоносіїв, повідомляє The Wall Street Journal .

За їхніми словами, Росія, як і раніше, щодня заробляє «сотні мільйонів доларів» на продажі нафти та газу за кордон.

Журналісти зазначили, що західні обмеження не змогли стимулювати Росію повернутися до столу переговорів щодо ситуації в Україні.