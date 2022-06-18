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2022-06-18
Санкції країн Заходу поки що не завдали Росії достатньої економічної шкоди – The Wall Street Journal
Росія продовжує заробляти сотні мільйонів доларів США щодня на продажі енергоресурсів до Євросоюзу, інформує
© Укргазвидобування / Facebook
Москва змогла компенсувати негативний ефект від санкцій за рахунок високого прибутку від експорту дорогих енергоносіїв, повідомляє
За їхніми словами, Росія, як і раніше, щодня заробляє «сотні мільйонів доларів» на продажі нафти та газу за кордон.
Журналісти зазначили, що західні обмеження не змогли стимулювати Росію повернутися до столу переговорів щодо ситуації в Україні.
Антон Герасименко, ZN.ua