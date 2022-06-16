Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене

Сирены воздушной тревоги звучат в украинской столице во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и румынского президента Клауса Иоханниса. Четыре лидера ночным поездом прибыли в Киев с первым визитом в Украину с начала полномасштабного роSSийского вторжения 24 февраля.
Вся четверка перед встречей с президентом Владимиром Зеленским приехала в Ирпень, который накануне визита в эфире BMFTV Макрон назвал "местом, где происходили убийства".
Сирены были почти каждый день в Киеве с начала роSSийского вторжения в Украину.
Премьер Италии Драги в Ирпене остановился перед разбомбленными зданиями: "Весь мир на вашей стороне", – сказал он местным властям. Драги встречали мэр киевского пригорода Александр Маркушин и глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Вскоре к итальянскому премьеру присоединились Шольц, Макрон и Иоханнис. Они в сопровождении вооруженных украинских военных и толпы журналистов прошлись вдоль почерневших от обстрелов и пожаров домов среди переломанных сосен.
"Все это нужно видеть и знать", — подчеркнул Драги.
"Мы хотим не только проявить нашу солидарность, мы также хотим заверить, чтобы помощь, которую мы организовываем: финансовая, гуманитарная, но и в сфере вооружения, будет продолжаться", — сказал Шольц в комментарии Bild.
"Мы будем заниматься этим, пока будет продолжаться борьба Украины за независимость", – заверил он.
"К сожалению, в Буче и других городах были массовые убийства, это военные преступления", – сказал Макрон. "Украине нужно более эффективное оборонное оружие", чтобы оградить себя от роSSийского вторжения, добавил он, отмечая "героизм украинцев перед роSSийским варварством".
“Мы все видели эти образы опустошенного города, который в то же время является городом-героем, поскольку именно здесь, среди прочего, украинцы остановили роSSийскую армию по пути на Киев. Героизм армии, но и украинского населения", - подчеркнул Макрон.
В Ирпене он также упомянул, что в городе, расположенном на северо-западной окраине Киева, есть первые следы военных преступлений.
Граффити на стене с надписью "Make Europe, not war (Делайте Европу, а не войну)" тронули Макрона: "Очень трогательно видеть это. Это правильное сообщение".
"Этот визит очень важен для украинцев, чтобы президент [Макрон] осознал ущерб, долгое и невероятное сопротивление украинского народа", - сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Фото- и видеовыставка, представленная лидерам четырех стран в Ирпене, по его словам, "показала траекторию развития (определенных городов), нарушенную войной".
После того как немецкий канцлер в Ирпене увидел масштабы разрушений, оставленных путинскими войсками, он назвал роSSийское вторжение "войной на уничтожение".
Президент Клаус Иоханнис заявил в четверг, после визита в Ирпень, что роSSийские военные должны быть привлечены к ответственности международным уголовным правосудием за невероятные разрушения в Украине.
"У меня нет слов, чтобы описать невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы видели сегодня в Ирпене. Я твердо повторяю свой призыв к тому, чтобы все роSSийские захватчики были привлечены к ответственности международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", — написал в Twitter президент.
Нет слов, которые говорили о непринужденной человеческой tragedy и horrible destructions, в настоящее время в Ирпине. И твердо запечатанный мой appeal for all Russian perpetrators be held responsible by international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC
Ирпень на северо-западной окраине Киева стал местом жестоких столкновений между россиянами и украинцами в первые дни роSSийской агрессии. РоSSийская армия быстро взяла под контроль этот богатый пригород, в котором до войны проживало 60 тысяч человек, и оккупировала его в течение всего марта. Всего в пригородах Киева после освобождения области обнаружили более 1300 тел убитых гражданских. Часть из них подвергалась пыткам и была казнена.