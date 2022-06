Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене

Сирены воздушной тревоги звучат в украинской столице во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и румынского президента Клауса Иоханниса. Четыре лидера ночным поездом прибыли в Киев с первым визитом в Украину с начала полномасштабного роSSийского вторжения 24 февраля.

Вся четверка перед встречей с президентом Владимиром Зеленским приехала в Ирпень, который накануне визита в эфире BMFTV Макрон назвал "местом, где происходили убийства".

Сирены были почти каждый день в Киеве с начала роSSийского вторжения в Украину.

Премьер Италии Драги в Ирпене остановился перед разбомбленными зданиями: "Весь мир на вашей стороне", – сказал он местным властям. Драги встречали мэр киевского пригорода Александр Маркушин и глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Вскоре к итальянскому премьеру присоединились Шольц, Макрон и Иоханнис. Они в сопровождении вооруженных украинских военных и толпы журналистов прошлись вдоль почерневших от обстрелов и пожаров домов среди переломанных сосен.

"Все это нужно видеть и знать", — подчеркнул Драги.

"Мы хотим не только проявить нашу солидарность, мы также хотим заверить, чтобы помощь, которую мы организовываем: финансовая, гуманитарная, но и в сфере вооружения, будет продолжаться", — сказал Шольц в комментарии Bild .

"Мы будем заниматься этим, пока будет продолжаться борьба Украины за независимость", – заверил он.

"К сожалению, в Буче и других городах были массовые убийства, это военные преступления", – сказал Макрон. "Украине нужно более эффективное оборонное оружие", чтобы оградить себя от роSSийского вторжения, добавил он, отмечая "героизм украинцев перед роSSийским варварством".

“Мы все видели эти образы опустошенного города, который в то же время является городом-героем, поскольку именно здесь, среди прочего, украинцы остановили роSSийскую армию по пути на Киев . Героизм армии, но и украинского населения", - подчеркнул Макрон.

В Ирпене он также упомянул, что в городе, расположенном на северо-западной окраине Киева , есть первые следы военных преступлений.

Граффити на стене с надписью "Make Europe, not war (Делайте Европу, а не войну)" тронули Макрона: "Очень трогательно видеть это. Это правильное сообщение".

"Этот визит очень важен для украинцев, чтобы президент [Макрон] осознал ущерб, долгое и невероятное сопротивление украинского народа", - сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Фото- и видеовыставка, представленная лидерам четырех стран в Ирпене, по его словам, "показала траекторию развития (определенных городов), нарушенную войной".

После того как немецкий канцлер в Ирпене увидел масштабы разрушений, оставленных путинскими войсками, он назвал роSSийское вторжение "войной на уничтожение".

Президент Клаус Иоханнис заявил в четверг, после визита в Ирпень, что роSSийские военные должны быть привлечены к ответственности международным уголовным правосудием за невероятные разрушения в Украине.

"У меня нет слов, чтобы описать невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы видели сегодня в Ирпене. Я твердо повторяю свой призыв к тому, чтобы все роSSийские захватчики были привлечены к ответственности международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", — написал в Twitter президент.