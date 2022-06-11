Вся Донецкая область без света

Сообщение появилось примерно через час после отбоя очередной воздушной тревоги, информирует ZN.ua.

Вся Донецкая область без света
© pixabay/colin00b

На территории всей Донецкой области отсутствует свет. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Отсутствует питание на трансформаторной подстанции 330, легла одна линия, сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причин", - отметил он.

В то же время сообщение появилось примерно через час после отбоя очередной воздушной тревоги.

Ситуация в Донецкой области остается очень сложной, особенно на севере области. Активные боевые действия продолжаются.

По данным "Укрэнерго", обнародованным 11 июня, воздушная линия 330 кВ в восточном регионе была введена в работу 10 июня. На другой линии того же класса напряжения ликвидировано 24 повреждения провода. На подстанции 330 кВ устранены повреждения контрольных кабелей.

На подстанции 750 кВ смонтирована часть нового измерительного оборудования, восстанавливаются здания и территория. На воздушной линии 750 кВ продолжаются аварийно-ремонтные работы.

По данным ДТЭК Донецкие электросети, в течение 10 июня специалисты компании смогли провести ремонты оборудования и линий в 19 населенных пунктах Донецкой области – в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. Львиная доля восстановлений – в Бахмутском районе. Несмотря на очень сложную обстановку, для жителей 8 населенных пунктов энергетики смогли восстановить свет меньше чем за сутки на Марьинском, Авдеевском и Торецком направлениях. Ко многим из них свет приходится возвращать многократно из-за постоянных обстрелов.

По состоянию на 10 июня из-за постоянных обстрелов без света оставались 317 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua





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