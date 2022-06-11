Вся Донецкая область без света
Сообщение появилось примерно через час после отбоя очередной воздушной тревоги, информирует
На территории всей Донецкой области отсутствует свет. Об этом
"Отсутствует питание на трансформаторной подстанции 330, легла одна линия, сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причин", - отметил он.
В то же время сообщение появилось примерно через час
Ситуация в Донецкой области остается очень сложной, особенно на севере области. Активные боевые действия продолжаются.
По данным "Укрэнерго",
На подстанции 750 кВ смонтирована часть нового измерительного оборудования, восстанавливаются здания и территория. На воздушной линии 750 кВ продолжаются аварийно-ремонтные работы.
По
По состоянию на 10 июня из-за постоянных обстрелов без света оставались 317 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.