Оккупанты обстреляли два района Николаевской области: есть погибшие и раненые

Детей среди пострадавших нет.

Войска РФ продолжают обстреливать Николаевскую область. В пятницу, 10 июня, в результате обстрела ранены восемь человек, такое есть погибшие, отмечает глава Николаевской областной рады Анна Замазеева.

"Под обстрелами Николаевский и Баштанский районы - Широковская, Ингульская, Березнеговатская, Галицыновская громады. К сожалению, после попадания в жилой дом в селе Лиманы есть погибшие. Соболезнования родным", - подчеркнула Замазеева в Telegram.

По ее словам, детей среди пострадавших нет.

Всего в больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от действий оккупантов в Николаевской области.

В Николаеве 4 июня ракеты РФ, кроме жилого квартала, попали в склад с зерновым шротом. В результате обстрела произошел пожар, отметил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Пожар возник на площади 10 тысяч квадратных метров, для его ликвидации привлечены 11 единиц техники и 50 пожарных.


Анна Конюченко, ZN.ua





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