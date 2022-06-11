Оккупанты обстреляли два района Николаевской области: есть погибшие и раненые
Детей среди пострадавших нет.
Войска РФ продолжают обстреливать Николаевскую область. В пятницу, 10 июня, в результате обстрела ранены восемь человек, такое есть погибшие, отмечает глава Николаевской областной рады Анна Замазеева.
"Под обстрелами Николаевский и Баштанский районы - Широковская, Ингульская, Березнеговатская, Галицыновская громады. К сожалению, после попадания в жилой дом в селе Лиманы есть погибшие. Соболезнования родным", - подчеркнула Замазеева в
По ее словам, детей среди пострадавших нет.
Всего в больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от действий оккупантов в Николаевской области.
В Николаеве 4 июня ракеты РФ, кроме жилого квартала, попали в склад с зерновым шротом. В результате обстрела произошел пожар, отметил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Пожар возник на площади 10 тысяч квадратных метров, для его ликвидации привлечены 11 единиц техники и 50 пожарных.