Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА

Пока информации о погибших и пострадавших нет.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Фото иллюстративное
© Слово і діло

РоSSийские оккупанты около часа ночи 9 июня нанесли ракетный удар по территории Житомирской области. В частности, ударили по Новограду-Волынскому. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

«Враг вновь коварно ночью нанес удар по Житомирщине! Около часа ночи 9 июня роSSийской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, пока информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители.

«Каждое преступление роSSийских военных в Житомирской области должно быть тщательно зафиксировано. В конце концов, все это станет основой для приговора роSSийскому преступному режиму и тем, кто выполняет его приказы», - подчеркнул глава ОВА и призвал не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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