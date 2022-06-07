Войска РФ перебрасывают все больше сил в Северодонецк

В городе продолжаются уличные бои.

Войска РФ перебрасывают все больше сил в Северодонецк
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк в эфире телемарафона заявил, что в Северодонецке продолжаются уличные бои. По его словам, войска РФ стягивают в город все больше сил.

"Ситуация очень сложная. Наши Вооруженные силы закрепились на позициях, удерживают город, те рубежи, которые заняли. Но вместе с тем бои не утихают. Сосредоточено много вражеской артиллерии и техники, которая штурмует город. Пытаются наступать, мы их останавливаем. Наши Вооруженные силы делают максимум, чтобы отстоять город", - отметил Стрюк.

Он подчеркнул, что оккупация Северодонецка для РФ является более символической целью, чем стратегической.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэраВблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
Войска РФ укрепляют и усиливают линию границы в районе Сумской областиВойска РФ укрепляют и усиливают линию границы в районе Сумской области
"РоSSиян больше": Подоляк срочно объяснил, действительно ли ВСУ отступают и "отдают" территории"РоSSиян больше": Подоляк срочно объяснил, действительно ли ВСУ отступают и "отдают" территории
Украинская авиация нанесла огневые удары по войскам РФ на нескольким направлениямУкраинская авиация нанесла огневые удары по войскам РФ на нескольким направлениям
"До 80 тысяч человек" : в Беларуси начали резко наращивать войска, новые данные Генштаба"До 80 тысяч человек" : в Беларуси начали резко наращивать войска, новые данные Генштаба
Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района – глава Запорожской ОВАОккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района – глава Запорожской ОВА
Войска РФ обстреляли громаду в Николаевской области: два человека погиблиВойска РФ обстреляли громаду в Николаевской области: два человека погибли
Рашисты бросают главные силы на полный захват Северодонецка: сводка Генштаба и карта боевРашисты бросают главные силы на полный захват Северодонецка: сводка Генштаба и карта боев
"Если им так тяжело с Северодонецком, то как они будут брать Лисичанск", - военный эксперт о проблемах армии рф"Если им так тяжело с Северодонецком, то как они будут брать Лисичанск", - военный эксперт о проблемах армии рф
Войска РФ обстреляли из минометов Сумскую область и поселок в РоSSииВойска РФ обстреляли из минометов Сумскую область и поселок в РоSSии
Тактика РоSSии не зависит от того, кто руководит ее войсками в войне против Украины — МинобороныТактика РоSSии не зависит от того, кто руководит ее войсками в войне против Украины — Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости