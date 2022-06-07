Войска РФ перебрасывают все больше сил в Северодонецк

Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк в эфире телемарафона заявил, что в Северодонецке продолжаются уличные бои. По его словам, войска РФ стягивают в город все больше сил.

"Ситуация очень сложная. Наши Вооруженные силы закрепились на позициях, удерживают город, те рубежи, которые заняли. Но вместе с тем бои не утихают. Сосредоточено много вражеской артиллерии и техники, которая штурмует город. Пытаются наступать, мы их останавливаем. Наши Вооруженные силы делают максимум, чтобы отстоять город", - отметил Стрюк.