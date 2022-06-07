Режим Лукашенко заманивает добровольцев на войну "космическими" зарплатами

В Беларуси распространяют листовки с призывом служить по контракту в Вооруженных силах РБ и обещают "высокие" зарплаты, а также социальные льготы. Режим Лукашенко хочет увеличить численность своей армии в рамках военных учений, информирует Апостроф.

Об этом сообщили в белорусском телеграмм-канале.

В социальный пакет белорусского контрактника входит зарплата в среднем от 375 долларов, компенсация по найму помещений, обеспечение вещами и продовольствием при проведении мероприятий боевой подготовки, медицинское и государственное страхование, а также получение соответствующего образования.

Посредством агитации в школах (именно там раздают листовки) Беларусь пытается увеличить численность личного состава Вооруженных сил РБ.


Лиза Бровко, Апостроф





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