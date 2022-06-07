Оккупанты снова обстреляли Сумскую область из артиллерии

В ночь на 7 июня роSSийские захватчики обстреляли город Середина-Буда в Сумской области, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Предварительно пострадавших в результате обстрелов нет.

«В ночь на 7 июня роSSийский враг обстрелял Середину-Буда. Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета, и за ним открыли и артиллерийский огонь», – сообщил Живицкий.

По его словам, не менее шести домов, хозяйственное сооружение и гараж повреждены. Там разгорелись пожары.

«В общем, информация по разрушениям уточняется. Предварительно погибших и раненых среди местного населения нет», – добавил Живицкий.