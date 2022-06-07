Оккупанты снова обстреляли Сумскую область из артиллерии

Пограничники сообщили, откуда оккупанты обстреляли город Середина-Буда, информирует ZN.ua.

Оккупанты снова обстреляли Сумскую область из артиллерии
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

В ночь на 7 июня роSSийские захватчики обстреляли город Середина-Буда в Сумской области, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Предварительно пострадавших в результате обстрелов нет.

«В ночь на 7 июня роSSийский враг обстрелял Середину-Буда. Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета, и за ним открыли и артиллерийский огонь», – сообщил Живицкий.

По его словам, не менее шести домов, хозяйственное сооружение и гараж повреждены. Там разгорелись пожары.

«В общем, информация по разрушениям уточняется. Предварительно погибших и раненых среди местного населения нет», – добавил Живицкий.

В то же время в Госпогранслужбе сообщили, что предварительно обстрел велся из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии со стороны села Зерново Брянской области.





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэраВблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты нагадили на ЧАЭС: в каждом кабинете станции пришлось вычищать человеческие экскрементыОккупанты нагадили на ЧАЭС: в каждом кабинете станции пришлось вычищать человеческие экскременты
Лишение пенсий, аресты и мобилизация: оккупанты распространяют очередные фейки в МариуполеЛишение пенсий, аресты и мобилизация: оккупанты распространяют очередные фейки в Мариуполе
В Мариуполе оккупанты свозят тела горожан в помещения супермаркетов — АндрющенкоВ Мариуполе оккупанты свозят тела горожан в помещения супермаркетов — Андрющенко
Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района – глава Запорожской ОВАОккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района – глава Запорожской ОВА
Контактная группа по вопросам обороны Украины снова соберется на следующей неделе в БрюсселеКонтактная группа по вопросам обороны Украины снова соберется на следующей неделе в Брюсселе
В Мариуполе оккупанты вербуют людей для работы в фильтрационных лагерях – АндрющенкоВ Мариуполе оккупанты вербуют людей для работы в фильтрационных лагерях – Андрющенко
Войска РФ обстреляли громаду в Николаевской области: два человека погиблиВойска РФ обстреляли громаду в Николаевской области: два человека погибли
Оккупанты объявили крупный украинский город "частью РФ": жители стали заложникамиОккупанты объявили крупный украинский город "частью РФ": жители стали заложниками
Оккупанты покинули почти все блок-посты Мелитопольского района, боясь наступления ВСУОккупанты покинули почти все блок-посты Мелитопольского района, боясь наступления ВСУ
Войска РФ обстреляли из минометов Сумскую область и поселок в РоSSииВойска РФ обстреляли из минометов Сумскую область и поселок в РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости