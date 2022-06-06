Bloomberg: Путин не может вечно скрывать смерть солдат от их семей
Гнев семей из-за увеличения потерь на войне трудно сдержать, когда о них становится известно, так всегда было, информирует
Пропагандистская машина Владимира Путина построила образ могущественной нации с непоколебимым лидером и дисциплинированной армией, окруженной врагами. И она якобы вынуждена бороться за будущее своей родины.
И не важно, что именно РоSSия вторглась в Украину, а многие доказательства указывают, что роSSийские солдаты грабят и насилуют мирных людей. Или что запланированный «блицкриг» превратился в очень дорогую войну на истощение, – пишет
Кремль поддерживает официальную риторику посредством жесткой хватки. Но война затягивается, ее цели меняются. И остается одна неудобная правда, которую даже Путину будет труднее скрыть: погибшие роSSийские мужчины не возвращаются домой. И вряд ли есть категория граждан, от которых ему труднее отмахнуться, чем матери, жены и дочери солдат, особенно на фоне ухудшения настроений из-за усугубления экономических трудностей. В прошлом их гнев и горе гальванизировали общественное мнение, портя имидж армии и государства. И это может произойти снова.
РоSSийские потери в Украине колоссальные, несмотря на то, что темпы несколько замедлились после катастрофических первых дней войны. РоSSийское Минобороны не публиковало данные о потерях с 25 марта. К тому же оно называло достаточно скромные цифры, утверждая, что в боях на украинской территории погиб 1351 роSSийский солдат. В настоящее время Украина говорит о более 30 тысячах убитых роSSийских военных. В апреле Министерство обороны Великобритании утверждало, что роSSийские потери составляют половину цифры, которую называет Киев сейчас. Однако даже так это означает, что в Украине уже погибло гораздо больше роSSийских солдат, чем во время вторжения СССР в Афганистан. И потери продолжают расти.