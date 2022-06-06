Bloomberg: Путин не может вечно скрывать смерть солдат от их семей

Гнев семей из-за увеличения потерь на войне трудно сдержать, когда о них становится известно, так всегда было, информирует ZN.ua.

Bloomberg: Путин не может вечно скрывать смерть солдат от их семей
© Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Пропагандистская машина Владимира Путина построила образ могущественной нации с непоколебимым лидером и дисциплинированной армией, окруженной врагами. И она якобы вынуждена бороться за будущее своей родины.

И не важно, что именно РоSSия вторглась в Украину, а многие доказательства указывают, что роSSийские солдаты грабят и насилуют мирных людей. Или что запланированный «блицкриг» превратился в очень дорогую войну на истощение, – пишет Bloomberg. На бигбордах вдоль дорог размещены портреты павших солдат рядом с лозунгом «герой войны», хотя реальной победы нет. Популярный лозунг говорит: «Мы своих не бросаем», - хотя роSSийская армия постоянно именно это и делает, оставляя тела погибших в болоте или в украинских импровизированных моргах.

Кремль поддерживает официальную риторику посредством жесткой хватки. Но война затягивается, ее цели меняются. И остается одна неудобная правда, которую даже Путину будет труднее скрыть: погибшие роSSийские мужчины не возвращаются домой. И вряд ли есть категория граждан, от которых ему труднее отмахнуться, чем матери, жены и дочери солдат, особенно на фоне ухудшения настроений из-за усугубления экономических трудностей. В прошлом их гнев и горе гальванизировали общественное мнение, портя имидж армии и государства. И это может произойти снова.

РоSSийские потери в Украине колоссальные, несмотря на то, что темпы несколько замедлились после катастрофических первых дней войны. РоSSийское Минобороны не публиковало данные о потерях с 25 марта. К тому же оно называло достаточно скромные цифры, утверждая, что в боях на украинской территории погиб 1351 роSSийский солдат. В настоящее время Украина говорит о более 30 тысячах убитых роSSийских военных. В апреле Министерство обороны Великобритании утверждало, что роSSийские потери составляют половину цифры, которую называет Киев сейчас. Однако даже так это означает, что в Украине уже погибло гораздо больше роSSийских солдат, чем во время вторжения СССР в Афганистан. И потери продолжают расти.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Рф приберегла высокоточные ракеты: какой украинский город может оказаться под их обстреломРф приберегла высокоточные ракеты: какой украинский город может оказаться под их обстрелом
Путин распорядился усовершенствовать IT- технологии в тюрьмах - после утечек видео с изнасилованиями и издевательствамиПутин распорядился усовершенствовать IT- технологии в тюрьмах - после утечек видео с изнасилованиями и издевательствами
"Украина может стать самоуверенной": в Spiegel рассказали, почему Германия не хочет поставлять нам танки"Украина может стать самоуверенной": в Spiegel рассказали, почему Германия не хочет поставлять нам танки
Фейгин рассказал, что будет твориться в Кремле, когда Путина не станет: "Шанс решить махом все проблемы"Фейгин рассказал, что будет твориться в Кремле, когда Путина не станет: "Шанс решить махом все проблемы"
Считал солдат "пушечным мясом": что известно об уничтоженном роSSийском генералеСчитал солдат "пушечным мясом": что известно об уничтоженном роSSийском генерале
В МВД раскрыли, как Украина может вернуть Херсон и отрезать оккупантов от Крыма: "Достаточно нанести..."В МВД раскрыли, как Украина может вернуть Херсон и отрезать оккупантов от Крыма: "Достаточно нанести..."
Подругу путина закидали яйцами прямо на улице: момент атаки попал на видеоПодругу путина закидали яйцами прямо на улице: момент атаки попал на видео
Путин пригрозил Украине новыми ударами после получения РСЗО HIMARSПутин пригрозил Украине новыми ударами после получения РСЗО HIMARS
Назван регион, который покинет рф первым в случае ухода путина: "На второй день объявит независимость"Назван регион, который покинет рф первым в случае ухода путина: "На второй день объявит независимость"
"ВСУ поставят точку в этом вопросе": Арестович ответил путину, чем закончится его "щелкание орешков""ВСУ поставят точку в этом вопросе": Арестович ответил путину, чем закончится его "щелкание орешков"
Последние новости
Подгружаем последние новости