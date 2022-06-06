Bloomberg: Путин не может вечно скрывать смерть солдат от их семей

Пропагандистская машина Владимира Путина построила образ могущественной нации с непоколебимым лидером и дисциплинированной армией, окруженной врагами. И она якобы вынуждена бороться за будущее своей родины.

И не важно, что именно РоSSия вторглась в Украину, а многие доказательства указывают, что роSSийские солдаты грабят и насилуют мирных людей. Или что запланированный «блицкриг» превратился в очень дорогую войну на истощение, – пишет Bloomberg . На бигбордах вдоль дорог размещены портреты павших солдат рядом с лозунгом «герой войны», хотя реальной победы нет. Популярный лозунг говорит: «Мы своих не бросаем», - хотя роSSийская армия постоянно именно это и делает, оставляя тела погибших в болоте или в украинских импровизированных моргах.

Кремль поддерживает официальную риторику посредством жесткой хватки. Но война затягивается, ее цели меняются. И остается одна неудобная правда, которую даже Путину будет труднее скрыть: погибшие роSSийские мужчины не возвращаются домой. И вряд ли есть категория граждан, от которых ему труднее отмахнуться, чем матери, жены и дочери солдат, особенно на фоне ухудшения настроений из-за усугубления экономических трудностей. В прошлом их гнев и горе гальванизировали общественное мнение, портя имидж армии и государства. И это может произойти снова.