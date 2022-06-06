В мид рф пригрозили маленькой Шри-Ланке: стали известны последствия скандала

В мид рф пригрозили маленькой Шри-Ланке: стали известны последствия скандала

В мид рф пригрозили Шри-Ланке после ареста самолета "Аэрофлота" с пиратской регистрацией.

Как сообщает местное издание News 1st, высокий коммерческий суд Коломбо приостановил арест самолета роSSийской авиакомпании "Аэрофлот" после угроз со стороны россии.

На прошлой неделе этот же суд запретил роSSийскому самолету Airbus A330 покидать страну до 16 июня. Решение было принято по требованию лизинговой компании из Ирландии Celestial Aviation.

Борт в конце апреля сменил бермудскую регистрацию (VQ-BMY) на роSSийскую (RA-73702).

В связи с арестом самолета мид россии вызвал посла Шри-Ланки и предупредил его, что инцидент может оказать "негативное влияние на традиционно дружеские двусторонние отношения".

После этого генеральный прокурор Шри-Ланки подал ходатайство о приостановлении ареста, которое суд удовлетворил.

По состоянию на 12:25 по киевскому времени самолет все еще оставался в международном аэропорту имени Соломона Бандаранаике в столице Шри-Ланки.


Алексей Ионов, politeka.net





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