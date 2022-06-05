Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 5 июня

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на воскресенье, 5 июня.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в Twitter .

РоSSийские захватчики продолжают активные наступательные действия на Востоке Украины, сопровождая их постоянными обстрелами позиции Сил обороны и гражданских объектов. Главными целями оккупантов по-прежнему остаются Северодонецк и Лисичанск.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

На Лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Святогорска, пытается вытеснить наши войска на правый берег реки Северский Донец.

Противник пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка.