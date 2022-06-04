Кулеба ответил Макрону на призыв не унижать РФ

Ранее президент Франции заявил, что роSSийский диктатор Путин развязал войну против Украины, потому что якобы допустил «ошибку», информирует ZN.ua.

Кулеба ответил Макрону на призыв не унижать РФ
© МИД Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не унижать всю РоSSию из-за «ошибки» ее президента и диктатора Владимира Путина, начавшего полномасштабную войну против Украины. На такие упреки французского президента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что подобные призывы могут унизить только провозглашающую их страну.

«Призывы избежать унижения РоSSии могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призвала. Потому что РоSSия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить РоSSию на ее место. Это принесет мир и спасет жизнь», – написал Кулеба в Twitter.





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