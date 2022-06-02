Тильда Суинтон и Алан Камминг прочитают свидетельства украинцев о войне

Проект «Словарь войны» представят на литературном фестивале в США, информирует ZN.ua.

Тильда Суинтон и Алан Камминг прочитают свидетельства украинцев о войне
В США зачитают свидетельства украинцев о войне
© Getty Images

Американские актеры Тильда Суинтон и Алан Камминг прочитают свидетельства украинцев о войне на фестивале Deep Water Festival, который будет проходить в США. Актеры прочитают отрывки «Словаря войны», сообщил его автор, поэт Остап Сливинский.

По его словам, читать будут не только Суинтон и Камминг, но и другие актеры и жители города Навровсбург, где и будет проходить фестиваль.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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