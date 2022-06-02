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2022-06-02
Тильда Суинтон и Алан Камминг прочитают свидетельства украинцев о войне
Проект «Словарь войны» представят на литературном фестивале в США, информирует
В США зачитают свидетельства украинцев о войне© Getty Images
Американские актеры Тильда Суинтон и Алан Камминг прочитают свидетельства украинцев о войне на фестивале Deep Water Festival, который будет проходить в США. Актеры прочитают отрывки «Словаря войны»,
По его словам, читать будут не только Суинтон и Камминг, но и другие актеры и жители города Навровсбург, где и будет проходить фестиваль.
Фаина Ваулина, ZN.ua