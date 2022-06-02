"Горячая" фаза может затянуться: выяснился решающий фактор для скорейшего завершения боев

украинские военные, бойцы ВСУ

Рф все еще способна оказывать мощное сопротивление из-за колличества оружия, потому ВСУ будет тяжело.

Как сообщает Politeka.net, мы приближаемся к определенному рубежу – сто дней войны в Украине. Возникают закономерные вопросы о том, что дальше, когда может закончиться война. На этот вопрос попытался ответить полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов в эфире "Радио Свобода".

Олег Жданов считает, что поставки западного вооружения Украине не всегда отвечают ожиданиям, поэтому "горячая" фаза войны может затянуться до конца 2022 года. Решающим фактором для скорейшего завершения боев станет западное оружие.

"Горячая фаза войны будет длиться несколько месяцев. Судя по тому, что западное оружие опаздывает (это основное оружие, которое нам нужно), то горячая фаза может длиться и до конца 2022 года. А потом уже будут менее интенсивные бои", - пояснил военный эксперт.

Он также прогнозирует, что если поставки оружия Украине будут запущены, и к середине лета ВСУ получат его в достаточных объемах, то во второй половине лета украинская армия сможет начать контрнаступление. Вместе с тем военный аналитик предупредил о том, что рф все еще способна оказывать мощное сопротивление из-за колличества оружия, потому ВСУ будет тяжело.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
Чтобы продвигаться на востоке войскам РФ нужна тактическая пауза, это может замедлить темп наступления — Минобороны БританииЧтобы продвигаться на востоке войскам РФ нужна тактическая пауза, это может замедлить темп наступления — Минобороны Британии
WP: Хватит винить Украину и Запад в затягивании войны, остановить ее может только один человекWP: Хватит винить Украину и Запад в затягивании войны, остановить ее может только один человек
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 1 июняВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 1 июня
Путин пытается расшатать ситуацию в Беларуси, Лукашенко может потерять власть: чем это грозит УкраинеПутин пытается расшатать ситуацию в Беларуси, Лукашенко может потерять власть: чем это грозит Украине
«Может утопить Шольца»: выяснилось, чем Путин может шантажировать кацлера, который "странно" ведет себя с Украиной«Может утопить Шольца»: выяснилось, чем Путин может шантажировать кацлера, который "странно" ведет себя с Украиной
Оккупанты концентрируются на наступлении на Славянск: карта боевых действийОккупанты концентрируются на наступлении на Славянск: карта боевых действий
Боевики ЧВК "Вагнера" устроили резню по отношению к народности фульбе с 500 погибшими — NYTБоевики ЧВК "Вагнера" устроили резню по отношению к народности фульбе с 500 погибшими — NYT
Путин крупно просчитался, у ВСУ появился шанс отбить Херсонщину: новые карты боевых действийПутин крупно просчитался, у ВСУ появился шанс отбить Херсонщину: новые карты боевых действий
РоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — ЗеленскийРоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — Зеленский
В МИД Франции рассказали, когда Еврокомиссия может объявить заключение о кандидатстве Украины в ЕСВ МИД Франции рассказали, когда Еврокомиссия может объявить заключение о кандидатстве Украины в ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости