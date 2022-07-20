WP: Війна в Україні досі непередбачувана через низку факторів

Російська війна проти України триває вже шостий місяць. І багато аналітиків передбачають, що до зими вона зайде в кривавий глухий кут. Але кілька непередбачуваних військових, політичних і дипломатичних факторів можуть змінити хід цієї жорстокої війни на виснаження.

Війни визначаються базовими змінними: зброєю і її можливостями, лідерством і його впливом на національну єдність, союзами, які можуть забезпечити економічну і дипломатичну підтримку для учасників бойових дій. Всі ці фактори впливають на хід російського вторгнення в Україну. І впродовж останніх тижнів відбулися невеликі, але дуже важливі зміни, кожна з яких може визначити результат війни. Про це в статті для Washington Post пише американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус.

Один з нових факторів - це успішне використання на полі бою американських систем HIMARS, які в останні тижні знищували російські командні центри і склади на території України. Після тривалого відступу на Донбасі українські війська знову відчувають бойову впевненість. Українські генерали скаржаться: HIMARS настільки ефективні, що їх варто було відправити ще кілька місяців тому. Про це Ігнатіусу розповів неназваний європейський чиновник.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що українським захисникам «вдалося стабілізувати ситуацію». І частково це вдалося зробити завдяки HIMARS. Пентагон сумнівався, чи відправляти Україні цю зброю, поки не з’явиться «підтвердження», що українські військові здатні використати її ефективно. Тепер він в цьому абсолютно впевнений.

«Гадаю, ця зброя мала серйозний вплив на події на фронті», - сказав неназваний чиновник Пентагону минулого тижня.