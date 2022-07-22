The Economist: Допомога США для України розрахована до кінця вересня, далі все залежить від трьох факторів

Президент Джо Байден пообіцяв підтримувати Україну «так довго, як тільки буде потрібно». Його адміністрація витратила 8 мільярдів доларів лише на військову допомогу. В травні Конгрес схвалив додатковий бюджет на 40 мільярдів доларів. Більше, ніж просив Байден і ніж більшість країн Європи щороку витрачають на оборону. Ці гроші призначені на допомогу Україні, а також на боротьбу з глобальними наслідками війни.

Але зважаючи на те, що бої тривають вже майже 6 місяців, а перспектива довгої війни стає все більш вірогідною, навіть найближчі соратники Байдена почали питати, чи не втомляться скоро США від цього тягаря, - пише The Economist . Популярність американського президента ще нижча, ніж у його попередника Дональда Трампа на аналогічному етапі президентства. Інфляція зросла до найвищого рівня за чотири десятиліття. А республіканці готуються до великої перемоги на середньострокових виборах в листопаді, після яких вони можуть взяти під контроль Палату громад, а можливо і Сенат.

В статті для Delaware Online сенатор-демократ і близький союзник Байдена Кріс Кунс похвалив НАТО за демонстрацію єдності на саміті в Мадриді минулого місяця. Але він також зазначив, що стривожений «готовністю американського народу і обраних лідерів зберігати намічений курс на тлі того, що російське вторгнення затягнулося». Владімір Путін сказав The Economist, що чекає, коли «Захід втратить увагу».