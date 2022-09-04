В Кремлі заявили, що формат участі Путіна у саміті G20 залежить від факторів безпеки

Рішення про формат участі президента РФ Владіміра Путіна в саміті G20 в Індонезії буде прийматися з урахуванням усіх факторів, зокрема, з точки зору гарантії безпеки для глави Кремля. Про це заявив речник президента РФ Дмітрій Пєсков, повідомляє INTERFAX.RU.

«Для того, щоб прийняти рішення про формат нашої участі, при тому, що запрошення на найвищому рівні є, ми вдячні країні-організатору майбутнього саміту, будуть братися до уваги всі фактори, у тому числі фактор безпеки», - сказав Пєсков, коли його запитали, чи не буде небезпечною для Путіна поїздка на саміт G20 з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації.

Саміт G20 відбудеться на Балі 15-16 листопада.