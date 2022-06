Чтобы продвигаться на востоке войскам РФ нужна тактическая пауза, это может замедлить темп наступления — Минобороны Британии

РоSSийские захватчики взяли под контроль большую часть Северодонецка в Луганской области. Однако, прежде чем переходить к дальнейшему наступлению, оккупантам может понадобиться пауза, что в свою очередь может привести к замедлению темпа продвижения, который роSSийские войска набрали в последнюю неделю. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

«РоSSия взяла под контроль большую часть Северодонецка. Основная дорога, ведущая к «северодонецкому котлу», вероятно, остается под контролем Украины, но РФ продолжает добиваться успехов благодаря мощной концентрации артиллерии. При этом роSSийские войска во время боев за город понесли потери», - говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянам важно форсировать реку Северский Донец, которая является преградой на пути продвижения ВС РФ , поскольку оккупанты готовятся переключить внимание из Луганской области на Донецкую.

«Потенциальные места пересечения включают участок между Северодонецком и соседним Лисичанском, а также недалеко от недавно захваченного Лимана. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, разрушившими существующие мосты», - добавляет британская разведка.

В Минобороны Британии считают, что РоSSии, вероятно, понадобится как минимум короткая тактическая пауза, чтобы подготовиться к переправам через реку и дальнейшему продвижению вглубь Донецкой области, где украинские войска заняли оборону. Эта пауза может привести к замедлению темпа продвижения, который роSSийские войска выстроили в последнюю неделю.