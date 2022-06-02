Чтобы продвигаться на востоке войскам РФ нужна тактическая пауза, это может замедлить темп наступления — Минобороны Британии

РоSSийские захватчики взяли под контроль большую часть Северодонецка в Луганской области. Однако, прежде чем переходить к дальнейшему наступлению, оккупантам может понадобиться пауза, что в свою очередь может привести к замедлению темпа продвижения, который роSSийские войска набрали в последнюю неделю. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
«РоSSия взяла под контроль большую часть Северодонецка. Основная дорога, ведущая к «северодонецкому котлу», вероятно, остается под контролем Украины, но РФ продолжает добиваться успехов благодаря мощной концентрации артиллерии. При этом роSSийские войска во время боев за город понесли потери», - говорится в сообщении.
Отмечается, что россиянам важно форсировать реку Северский Донец, которая является преградой на пути продвижения ВС РФ, поскольку оккупанты готовятся переключить внимание из Луганской области на Донецкую.
«Потенциальные места пересечения включают участок между Северодонецком и соседним Лисичанском, а также недалеко от недавно захваченного Лимана. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, разрушившими существующие мосты», - добавляет британская разведка.
В Минобороны Британии считают, что РоSSии, вероятно, понадобится как минимум короткая тактическая пауза, чтобы подготовиться к переправам через реку и дальнейшему продвижению вглубь Донецкой области, где украинские войска заняли оборону. Эта пауза может привести к замедлению темпа продвижения, который роSSийские войска выстроили в последнюю неделю.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 June 2022