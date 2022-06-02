Захватчики ударили артиллерией по Днепропетровской области — глава ОВА

Ночью войска РФ ударили артиллерией по Зеленодольской и Апостоловской громадах Днепропетровской области. В результате обстрелов люди не пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Днепропетровщина. Длительные тревоги ночью. Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадах. Людей не задело», - говорится в сообщении.

«Сейчас в области все нормально», - добавил Резниченко.