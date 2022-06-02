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2022-06-02
Захватчики ударили артиллерией по Днепропетровской области — глава ОВА
Люди не пострадали.
Фото иллюстративное© Валентин Резниченко / Telegram
Ночью войска РФ ударили артиллерией по Зеленодольской и Апостоловской громадах Днепропетровской области. В результате обстрелов люди не пострадали. Об этом
«Днепропетровщина. Длительные тревоги ночью. Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадах. Людей не задело», - говорится в сообщении.
«Сейчас в области все нормально», - добавил Резниченко.
Анастасия Гурин, ZN.ua