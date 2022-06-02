Захватчики ударили артиллерией по Днепропетровской области — глава ОВА

Люди не пострадали.

Захватчики ударили артиллерией по Днепропетровской области — глава ОВА
Фото иллюстративное
© Валентин Резниченко / Telegram

Ночью войска РФ ударили артиллерией по Зеленодольской и Апостоловской громадах Днепропетровской области. В результате обстрелов люди не пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Днепропетровщина. Длительные тревоги ночью. Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадах. Людей не задело», - говорится в сообщении.

«Сейчас в области все нормально», - добавил Резниченко.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
Войска РФ снова обстреляли объединение «Азот» в Северодонецке, в Лисичанске повредили больницу — глава Луганской ОВАВойска РФ снова обстреляли объединение «Азот» в Северодонецке, в Лисичанске повредили больницу — глава Луганской ОВА
В Мариупольском районе захватчики арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновниковВ Мариупольском районе захватчики арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников
Глава одного из крупнейших бизнес-сообществ призвал Владимира Зеленского отстранить Гетманцева, чтобы спасти экономикуГлава одного из крупнейших бизнес-сообществ призвал Владимира Зеленского отстранить Гетманцева, чтобы спасти экономику
Вероятность ракетных ударов по Одесской области остается высокойВероятность ракетных ударов по Одесской области остается высокой
Войска РФ обстреляли завод «Пролетарий» и объединение «Азот», вошли в центральные районы Северодонецка — глава ОВАВойска РФ обстреляли завод «Пролетарий» и объединение «Азот», вошли в центральные районы Северодонецка — глава ОВА
Ночью враг обстрелял одну из громад Днепропетровской областиНочью враг обстрелял одну из громад Днепропетровской области
Решили, что уже победили: в РФ хотят присоединить Донбасс, Херсонскую и Запорожскую областиРешили, что уже победили: в РФ хотят присоединить Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области
РоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВАРоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВА
Половина переселенцев во Львовской области общаются только по-русски — социсследованиеПоловина переселенцев во Львовской области общаются только по-русски — социсследование
Войска РФ снова обстреляли пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областиВойска РФ снова обстреляли пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской области
Последние новости
Подгружаем последние новости