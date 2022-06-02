"Фреймут одобряет": Сеть поразили фото интерьера блиндажей ВСУ, россиянам и не снилось

«В блиндажах украинцев чище и комфортнее, чем в квартирах россиян».

Об этом в своем телеграм-канале пишет активист, общественный деятель и военнослужащий ВСУ Евгений Карась, комментируя кадры, сделанные в украинских блиндажах.

На фото попали уютные интерьеры с искусственными цветами, картинами на стенах, простенкой мебелью и даже душевой кабиной.

Увиденное поразило украинцев. В Сети шутят, что душевую кабину ни в коем случае нельзя показывать роSSийским захватчикам – «постреляются» и что еще надо поставить бильярд и выкопать бассейн.

"Я бы там жил", "хозяева потому что, а не бомжи", "уютненько", "можно гостиницу открывать", «это какой-то спокойный участок фронта? я тиктоки видел из наших блиндажей, там **ашит так, что грунт сыпется", "искусственный фикус лучше всего", "Фреймут одобряет", "наши ребята топ", "Украина - это таланты", " плейстейшн надо?", «ничего себе, там даже баня есть», - иронизируют пользователи соцсетей.

Также стало известно, что во время масштабной наступательной операции ВСУ на юге Украины подразделения полка имени К. Калиновского заставили врага оставить одну из своих позиций и отступить.