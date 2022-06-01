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2022-06-01
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 200 оккупантов — Генштаб
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях, информирует
© скриншот видео
С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 30 700 военных,
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1361 (+3) единица;
- боевых бронированных машин – 3343 (+41) единицы;
- артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;
- РСЗО – 207 (+0) единиц;
- средства ПВО – 94 (+1) единицы;
- самолетов – 208 (+0) единиц;
- вертолетов – 175 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4);
- крылатые ракеты – 120 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;
- специальная техника – 49 (+1).
«Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua