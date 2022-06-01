За минувшие сутки ВСУ уничтожили 200 оккупантов — Генштаб

С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 30 700 военных, сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1361 (+3) единица;

боевых бронированных машин – 3343 (+41) единицы;

артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;

РСЗО – 207 (+0) единиц;

средства ПВО – 94 (+1) единицы;

самолетов – 208 (+0) единиц;

вертолетов – 175 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4);

крылатые ракеты – 120 (+0);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;

специальная техника – 49 (+1).

«Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.