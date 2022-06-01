За минувшие сутки ВСУ уничтожили 200 оккупантов — Генштаб

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях, информирует ZN.ua.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 200 оккупантов — Генштаб
© скриншот видео

С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 30 700 военных, сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1361 (+3) единица;
  • боевых бронированных машин – 3343 (+41) единицы;
  • артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средства ПВО – 94 (+1) единицы;
  • самолетов – 208 (+0) единиц;
  • вертолетов – 175 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4);
  • крылатые ракеты – 120 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;
  • специальная техника – 49 (+1).

«Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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