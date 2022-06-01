Официально: Греция отправит в Украину советские БМП в обмен на технику из Германии

Греция отправит в Украину военную помощь, которая будет включать советские бронированные машины пехоты БМП-1. Взамен страна получит более современную замену от Германии. Об этом говорится в заявлении , опубликованном на сайте греческого министерства обороны.

В ведомстве подтвердили слова немецкого канцлера Олафа Шольца о так называемых круговых поставках оружия. В греческом минобороны отметили, что переданные БМП советского производства будут заменены равным количеством боевых бронированных машин немецкого производства Marder, которые местные власти не хотят отправлять в Украину. Что касается БМП-1, которые будут служить ВСУ, то их Греция получила в 1994 году из Восточной Германии.

Напомним, что в последние дни канцлер Германии Олаф Шольц сделал ряд заявлений о поставках оружия для Украины. В частности, политик сказал, что ФРГ готова отправлять вооружение для ВСУ прямо в зону боевых действий.