В 85% деоккупированных городов и поселков восстановлен свет

Железнодорожное сообщение – на 45%

На освобожденных от роSSийских оккупационных войск территориях железнодорожное сообщение восстановлено на 45%, а в 85% деоккупированных городов, поселков и сел уже есть свет. Об этом заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил на своей странице в Telegram.

В 326 населенных пунктах уже возобновили работу медицинские учреждения, а в более чем 400 - открылись аптеки.

В Киевской области работают все подстанции, а энергетики подключают каждый отдельный дом или квартиру согласно поданным заявкам.

Также на территории почти всей Харьковской области идут ремонтные работы по газопроводам.

3 марта роSSийские войска приступили к штурму Энергодара, где находится ЗАЭС. После ожесточенных боев на блокпостах оккупантам удалось прорваться в город.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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