Украинские защитники выбили войска РФ из двух поселков на Северодонецком направлении — Минобороны

РоSSийские оккупанты несут потери в районе Северодонецка, информирует ZN.ua.

Украинские защитники выбили войска РФ из двух поселков на Северодонецком направлении — Минобороны
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Защитники Украины заставили роSSийских захватчиков отойти от населенных пунктов Метелкино и Белогоровка, расположенных вблизи Северодонецка. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре "Украина".

"На Северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки роSSийских оккупантов захватить поселки Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел”, — отметил Мотузяник.

По его словам, сейчас вражеские войска сосредотачиваются на попытках окружить ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска.

Спикер Минобороны рассказал, что по состоянию на утро армия РФ проводит штурм в жилых кварталах центральной части Северодонецка при поддержке авиации.

"И при этом тоже несет потери. Сейчас активные боевые действия там продолжаются", — добавил Мотузяник.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
РФ набирает наемников для ДРГ – Минобороны УкраиныРФ набирает наемников для ДРГ – Минобороны Украины
РоSSия начинает выдыхаться: эксперт указал на признаки усталости в армии рф на направлении СеверодонецкаРоSSия начинает выдыхаться: эксперт указал на признаки усталости в армии рф на направлении Северодонецка
Проводят ротацию и стягивают технику: белорусские войска активничают на границе, новые подробностиПроводят ротацию и стягивают технику: белорусские войска активничают на границе, новые подробности
Обстрелы оккупантами южных областей Украины привела к гибели двух и ранениям четырех людей — ОК «Юг»Обстрелы оккупантами южных областей Украины привела к гибели двух и ранениям четырех людей — ОК «Юг»
Войска РФ нанесли авиаудары недалеко от Мирной Долины, в Лисичанске артиллерийский снаряд врага убил женщину — глава Луганской ОВАВойска РФ нанесли авиаудары недалеко от Мирной Долины, в Лисичанске артиллерийский снаряд врага убил женщину — глава Луганской ОВА
Разрушенные украинские школы поможет восстановить к 1 сентября ЮНИСЕФРазрушенные украинские школы поможет восстановить к 1 сентября ЮНИСЕФ
Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: в Минобороны объяснили, как оккупанты пытаются его остановитьКонтрнаступление ВСУ на Харьковщине: в Минобороны объяснили, как оккупанты пытаются его остановить
Чтобы продвигаться на востоке войскам РФ нужна тактическая пауза, это может замедлить темп наступления — Минобороны БританииЧтобы продвигаться на востоке войскам РФ нужна тактическая пауза, это может замедлить темп наступления — Минобороны Британии
Войска РФ снова обстреляли объединение «Азот» в Северодонецке, в Лисичанске повредили больницу — глава Луганской ОВАВойска РФ снова обстреляли объединение «Азот» в Северодонецке, в Лисичанске повредили больницу — глава Луганской ОВА
Войска Беларуси на границе с Украиной переоснащают современным вооружением и техникой: в Генштабе сообщили, какая есть угрозаВойска Беларуси на границе с Украиной переоснащают современным вооружением и техникой: в Генштабе сообщили, какая есть угроза
Последние новости
Подгружаем последние новости