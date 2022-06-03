Украинские защитники выбили войска РФ из двух поселков на Северодонецком направлении — Минобороны

Защитники Украины заставили роSSийских захватчиков отойти от населенных пунктов Метелкино и Белогоровка, расположенных вблизи Северодонецка. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре "Украина".

"На Северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки роSSийских оккупантов захватить поселки Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел”, — отметил Мотузяник.

По его словам, сейчас вражеские войска сосредотачиваются на попытках окружить ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска.

Спикер Минобороны рассказал, что по состоянию на утро армия РФ проводит штурм в жилых кварталах центральной части Северодонецка при поддержке авиации.

"И при этом тоже несет потери. Сейчас активные боевые действия там продолжаются", — добавил Мотузяник.