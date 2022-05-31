Washington Post: На севере Украины война продолжается по-другому

Глубокие траншеи и разбросанные наблюдательные посты обозначают украинскую границу с Россией на севере. Но они не могли сдержать колонны танков, пересекших границу 24 февраля.

Теперь, когда роSSийскую армию отбросили на свою территорию, пограничники в Черниговской области настороженно наблюдают, как их враги снова стягивают войска и технику, пишет Washington Post . Здесь война проходит не так, как в других регионах Украины, где роSSийская армия укрепилась на украинской земле. В Черниговской области идет трансграничная война. РоSSийские танки тупо обстреливают украинские деревни. Пули летят через безлюдные территории во время спорадических перестрелок.

«Граница уже не никогда не будет такой, как раньше. Если раньше здесь был только противотанковый ров, теперь всю территорию заминируют», – сказал изданию 30-летний Сергей Хоменко, командующий патрульным подразделением в пограничном селе, в котором он вырос.

У Хоменко и его подчиненных больше нет выходных. Они живут на болотах и в лесах, через которые проходит граница, воюя не только с россиянами, но и с комарами "величиной с кулак". Они пользовались специальными средствами. Но Хоменко говорит, что комары уже привыкли к ним. Прошло 7 недель после того, как роSSийская армия отступила из Черниговской области. На смену зиме пришла весна. А десятки тысяч переселенцев вернулись домой после восстановления дорог и государственных служб.