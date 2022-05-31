Washington Post: На севере Украины война продолжается по-другому
Люди вернулись в пограничные села, но обстрелы с роSSийской территории здесь происходят ежедневно, информирует
Глубокие траншеи и разбросанные наблюдательные посты обозначают украинскую границу с Россией на севере. Но они не могли сдержать колонны танков, пересекших границу 24 февраля.
Теперь, когда роSSийскую армию отбросили на свою территорию, пограничники в Черниговской области настороженно наблюдают, как их враги снова стягивают войска и технику, пишет
«Граница уже не никогда не будет такой, как раньше. Если раньше здесь был только противотанковый ров, теперь всю территорию заминируют», – сказал изданию 30-летний Сергей Хоменко, командующий патрульным подразделением в пограничном селе, в котором он вырос.
У Хоменко и его подчиненных больше нет выходных. Они живут на болотах и в лесах, через которые проходит граница, воюя не только с россиянами, но и с комарами "величиной с кулак". Они пользовались специальными средствами. Но Хоменко говорит, что комары уже привыкли к ним. Прошло 7 недель после того, как роSSийская армия отступила из Черниговской области. На смену зиме пришла весна. А десятки тысяч переселенцев вернулись домой после восстановления дорог и государственных служб.