Война с Россией не завершится быстро – Данилов

Для победы многое нужно сделать

Война с Россией не завершится быстро – Данилов
© Офис президента

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война РФ против Украины не завершится быстро.

Для победы нужно консолидировать усилия всей страны, заявил Данилов в интервью "Укринформу"

Журналисты подчеркнули, что Украина приближается к ста дням войны и спросили у секретаря СНБО, какие основные выводы можно сделать за это время.

"Во-первых, выводы делать еще рано. Во-вторых, я считаю, те люди, которые говорили, что война очень быстро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, - говорили опасные вещи. К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам для победы многое нужно сделать. Нам очень сложно на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил: "До тех пор, пока они не закончатся, пока последний роSSийский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачи РоSSийской Федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим нужно жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы".


Анна Конюченко, ZN.ua

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