Рашисты продолжают штурм и обстрелы украинских городов: обновленная карта боев

Продолжаются 97 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны, во время которой враг несколько раз менял свои цели и сейчас сосредоточился на выходе на админграницы Луганской и Донецкой областей. Одна из сложнейших ситуаций в Северодонецке, где идут активные боевые действия, информирует Апостроф.

Актуальные карты боевых действий на 31 апреля опубликовали в Ukraine War Map.

На востоке Украины роSSийское оккупационное войско оказывает огневое влияние на всей линии столкновения. Оккупанты обстреливают из минометов, артиллерии и РСЗО мирные населенные пункты, уничтожая гражданскую инфраструктуру и жилищный фонд. Основные усилия враг сосредоточил на захвате Северодонецка.

В то же время на юге Украины украинские военные перешли к частичному контрнаступлению, которое оказалось успешным. Однако на временно занятых территориях роSSийские оккупанты продолжают совершать военные преступления и строить оборонительные сооружения.

Фото: Ukraine War Map

РоSSийские оккупационные войска за минувшие сутки с 30 на 31 мая значительно продвинулись в Северодонецке – сейчас бои идут в центре города. Оккупанты проводят штурмовые действия, в результате которых страдают и умирают мирные украинцы.

Фото: Ukraine War Map

Фото: AggregateOsint


Лиза Бровко, Апостроф

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