NYT: Украина защищает европейские ценности, но правда ли ЕС должен ей членство?
ЕС нужно найти способы интегрировать страны, которые добиваются членства, так чтобы это помогло им и не создало угроз для их безопасности, информирует
Украина защищает европейские ценности и безопасность от наглого вторжения РоSSии. Значит ли это, что у ЕС и НАТО теперь есть обязательства перед Киевом?
С моральной точки зрения ответ очевиден, поскольку европейские и американские правительства обещают поддержку украинскому государству, оказывая ему финансовую помощь и отправляя оружие. Но практические ответы, как обычно, сложны и раскалывают Европу.
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Несмотря на все давление, полное членство в ЕС или НАТО для Украины или других стран на европейской периферии маловероятно еще на протяжении многих лет. Но европейские лидеры уже начали обсуждать пути, как медленно интегрировать и защитить их. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в последнее время говорили о создании новой конфедерации с ЕС в противоположность старым идеям о ядре объединения и периферии или так называемой «Европе двух скоростей», которую новые страны-участницы отвергли. По их мнению, это создало бы статус второсортного членства.
Однако именно Макрон предложил более понятную, хотя и все еще размытую идею создания нового договора.
«Война в Украине и законные стремления ее народа, равно как и стремление Молдовы и Грузии, по присоединению к Евросоюзу поощряет нас непересмотреть нашу географию и организацию нашего континента», - сказал президент Франции, выступая перед Европарламентом 9 мая.