NYT: Украина защищает европейские ценности, но правда ли ЕС должен ей членство?

ЕС нужно найти способы интегрировать страны, которые добиваются членства, так чтобы это помогло им и не создало угроз для их безопасности, информирует ZN.ua.

NYT: Украина защищает европейские ценности, но правда ли ЕС должен ей членство?

Украина защищает европейские ценности и безопасность от наглого вторжения РоSSии. Значит ли это, что у ЕС и НАТО теперь есть обязательства перед Киевом?

С моральной точки зрения ответ очевиден, поскольку европейские и американские правительства обещают поддержку украинскому государству, оказывая ему финансовую помощь и отправляя оружие. Но практические ответы, как обычно, сложны и раскалывают Европу.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что вопреки ожиданиям, ЕС действовал быстро и слаженно, оказывая значительную военную помощь и введя ощутимые санкции против РоSSии. Но теперь ему приходится сталкиваться с более сложным вопросом. Как соединить уязвимые страны, такие как Украина, Молдова и Грузия, с Европой, чтобы это помогло им и не создало новых рисков для безопасности. Этот вопрос будет нависать над начавшимся сегодня саммитом лидеров ЕС. Также им придется подумать и над другим вопросом, касающимся ускоренного вступления Украины, на чем настаивает Киев. Однако, скорее всего, ответ на него не появится до следующей встречи, которая будет проведена позже в июне.

Несмотря на все давление, полное членство в ЕС или НАТО для Украины или других стран на европейской периферии маловероятно еще на протяжении многих лет. Но европейские лидеры уже начали обсуждать пути, как медленно интегрировать и защитить их. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в последнее время говорили о создании новой конфедерации с ЕС в противоположность старым идеям о ядре объединения и периферии или так называемой «Европе двух скоростей», которую новые страны-участницы отвергли. По их мнению, это создало бы статус второсортного членства.

Однако именно Макрон предложил более понятную, хотя и все еще размытую идею создания нового договора.

«Война в Украине и законные стремления ее народа, равно как и стремление Молдовы и Грузии, по присоединению к Евросоюзу поощряет нас непересмотреть нашу географию и организацию нашего континента», - сказал президент Франции, выступая перед Европарламентом 9 мая.


Лесь Димань, ZN.ua

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