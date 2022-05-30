В РоSSии пьяные военные на КамАЗе раздавили легковушку: есть жертвы

В Белгородской области военнослужащие в состоянии алкогольного опьянения на КамАЗе раздавили “Рено”, который ехал по главной дороге. Есть жертвы.

Об этом сообщает украинский журналист Денис Казанский, информирует Апостроф.

В результате аварии водитель “Рено” 1980 г. р. и его пассажирка 2007 г. р. погибли на месте. Вторую пассажирку 1982 г. р. с травмами доставили в больницу. По предварительным данным, военные за рулем были в нетрезвом состоянии.

“Это вам не постановочные ролики, в которых мальчик Алёша встречает на дороге военных, едущих в Украину. Настоящая война - это когда именно так”, – комментирует Казанский.


Маргарита Лепс, Апостроф

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