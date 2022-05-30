Диагноз Путина рассекретили британские СМИ: диктатор теряет зрение и терпит головную боль

Кремлевский диктатор Владимир Путин смертельно болен. Годы, а возможно и месяцы, его жизни близятся к концу. В последнее время Путину все чаще становится плохо. Он катастрофически теряет зрение и страдает от сильных головных болей.

Об этом сообщают британские СМИ , ссылаясь на информацию от разных разведывательных источников.

Итак, по данным разведки, президент РФ страдает агрессивной формой рака. Конечно, вся медицина РоSSии – к его услугам. В последнее время Путин не отправляется в путь без медицинского сопровождения. Причем с ним летит не один дежурный врач или медсестра, а целая бригада медицинских специалистов разной специализации. Это говорит о том, что организм диктатора уже дал масштабный сбой.

Периодически в прессу просачиваются слухи, что Путина уже нет в живых. Мол, он давно умер, а его роль играют двойники, выполняя приказы кремлевской верхушки, готовой держаться даже за мертвого Путина, лишь бы не потерять свою власть.

"Путин очень болен, и когда он умрет, его смерть будет храниться в тайне неделями, если не месяцами. Также есть вероятность, что он уже мертв. Это невозможно знать", - сообщает высокопоставленный чиновник из МИ-6.

Но вероятнее всего, говорят инсайдеры, что Путин все-таки жив. Однако чувствует себя настолько плохо, что ему иногда приходится выставлять на люди своего двойника, чтобы поддерживать в массах иллюзию своего присутствия и осведомленности во всех государственных делах. Так, предполагают, что на параде 9 мая присутствовал не сам Путин, а его двойник. А последние его выступления на ТВ – простые "консервы", которые были записаны заранее.

Источник в роSSийской разведке говорит, что Путин действительно очень болен. Из-за своей болезни он катастрофически теряет зрение и терпит сильную головную боль. Для выступлений на публике ему теперь распечатывают тексты очень большими буквами, чтобы он смог прочесть написанное. Кроме того, из-за головных болей у него нередко дрожат руки. Отсюда и странная привычка, появившаяся у него в последнее время – держаться при беседах за краешек стола. Очевидно, так ему удается скрыть дрожь рук.

Даже, если все будет складываться для кремлевского диктатора по оптимистическому сценарию, ему, в лучшем случае, осталось два-три года жизни. Причем, чем дальше будет прогрессировать болезнь, тем хуже он будет чувствовать себя.

Зачем было при таких прогнозах медиков и таком состоянии здоровья затевать войну с ближайшим соседом – вопрос, пожалуй, риторический. Однако некоторые говорят, что война в Украине отчасти стала следствием болезненных идей, зародившихся в уже нездоровом мозгу роSSийского гаранта.

Кстати, за три месяца войны в Украине Путин очень заметно сдал и стал выглядеть совсем скверно. Неврологи предполагают, что на фоне стресса у него случилось обострение всех болезней, которые он успел накопить.