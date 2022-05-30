Диагноз Путина рассекретили британские СМИ: диктатор теряет зрение и терпит головную боль

Кремлевский диктатор Владимир Путин смертельно болен. Годы, а возможно и месяцы, его жизни близятся к концу. В последнее время Путину все чаще становится плохо. Он катастрофически теряет зрение и страдает от сильных головных болей.

Теряет зрение и страдает от головных болей: диагноз Путина рассекретили британские СМИ

Об этом сообщают британские СМИ, ссылаясь на информацию от разных разведывательных источников.

Итак, по данным разведки, президент РФ страдает агрессивной формой рака. Конечно, вся медицина РоSSии – к его услугам. В последнее время Путин не отправляется в путь без медицинского сопровождения. Причем с ним летит не один дежурный врач или медсестра, а целая бригада медицинских специалистов разной специализации. Это говорит о том, что организм диктатора уже дал масштабный сбой.

Периодически в прессу просачиваются слухи, что Путина уже нет в живых. Мол, он давно умер, а его роль играют двойники, выполняя приказы кремлевской верхушки, готовой держаться даже за мертвого Путина, лишь бы не потерять свою власть.

"Путин очень болен, и когда он умрет, его смерть будет храниться в тайне неделями, если не месяцами. Также есть вероятность, что он уже мертв. Это невозможно знать", - сообщает высокопоставленный чиновник из МИ-6.

Но вероятнее всего, говорят инсайдеры, что Путин все-таки жив. Однако чувствует себя настолько плохо, что ему иногда приходится выставлять на люди своего двойника, чтобы поддерживать в массах иллюзию своего присутствия и осведомленности во всех государственных делах. Так, предполагают, что на параде 9 мая присутствовал не сам Путин, а его двойник. А последние его выступления на ТВ – простые "консервы", которые были записаны заранее.

Теряет зрение и страдает от головных болей: диагноз Путина рассекретили британские СМИ
Источник в роSSийской разведке говорит, что Путин действительно очень болен. Из-за своей болезни он катастрофически теряет зрение и терпит сильную головную боль. Для выступлений на публике ему теперь распечатывают тексты очень большими буквами, чтобы он смог прочесть написанное. Кроме того, из-за головных болей у него нередко дрожат руки. Отсюда и странная привычка, появившаяся у него в последнее время – держаться при беседах за краешек стола. Очевидно, так ему удается скрыть дрожь рук.

Даже, если все будет складываться для кремлевского диктатора по оптимистическому сценарию, ему, в лучшем случае, осталось два-три года жизни. Причем, чем дальше будет прогрессировать болезнь, тем хуже он будет чувствовать себя.

Зачем было при таких прогнозах медиков и таком состоянии здоровья затевать войну с ближайшим соседом – вопрос, пожалуй, риторический. Однако некоторые говорят, что война в Украине отчасти стала следствием болезненных идей, зародившихся в уже нездоровом мозгу роSSийского гаранта.

Кстати, за три месяца войны в Украине Путин очень заметно сдал и стал выглядеть совсем скверно. Неврологи предполагают, что на фоне стресса у него случилось обострение всех болезней, которые он успел накопить.


Марченко Любов, Тудей

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