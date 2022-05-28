Украинские бойцы ликвидировали еще одного роSSийского командира

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного роSSийского оккупанта – командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковника Александра Досягаева. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"К vip-поклонникам творчества Кобзона присоединился командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковник Александр Досягаев. Александр стал лучшим в номинации «Крылатая пехота» на фестивале «Армия РоSSии-2021», но при встрече с украинскими военными ему это не помогло", – отметили в ВСУ.