Войска РФ обстреляли Харьковскую область, погибла женщина — глава ОВА

Также оккупанты атаковали Киевский район Харькова.

Войска РФ обстреляли Харьковскую область, погибла женщина — глава ОВА
Фото иллюстративное
© facebook.com/Боровская сельская рада

За минувшие сутки вражеским обстрелам со стороны оккупантов подвергся Киевский район Харькова. По области войска РФ обстреливали Харьковский район. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Ночью было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в 2 домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, по области за сутки оккупанты обстреливали Харьковский район, в пгт. Слатино – один пострадавший, в г. Балаклея также один человек получил ранения. К сожалению, в Слатино погибла 65-летняя женщина.

Синегубов отметил, что на территории области продолжаются боевые действия.

«На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск», - говорится в сообщении.

Однако ВСУ держат оборону и наносят потери оккупантам. В частности, в Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.

Также в Харькове и области продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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