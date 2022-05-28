Новостей.COM ⇒
2022-05-28
С полуночи до четырех утра войска РФ обстреливали Сумскую область — глава ОВА
Люди не пострадали.
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
Войска РФ снова атаковали Сумскую область. С полуночи до четырех утра 28 мая оккупанты обстреливали территорию области. Об этом
«Сумщина: ночь на 28 мая. С полуночи до четырех утра РоSSия обстреливала наши территории. По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие», – говорится в сообщении.
Также, по словам главы ОВА, оккупанты с территории РФ вели минометный огонь по Зноб-Новгородской громаде, около 6 «прилетов».
Кроме того, россияне из артиллерии обстреляли Эсманскую громаду.
«Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска. К счастью, обошлось без человеческих жертв», – отметил Живицкий.
Анастасия Гурин, ZN.ua