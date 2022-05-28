С полуночи до четырех утра войска РФ обстреливали Сумскую область — глава ОВА

Люди не пострадали.

С полуночи до четырех утра войска РФ обстреливали Сумскую область — глава ОВА
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

Войска РФ снова атаковали Сумскую область. С полуночи до четырех утра 28 мая оккупанты обстреливали территорию области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

«Сумщина: ночь на 28 мая. С полуночи до четырех утра РоSSия обстреливала наши территории. По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие», – говорится в сообщении.

Также, по словам главы ОВА, оккупанты с территории РФ вели минометный огонь по Зноб-Новгородской громаде, около 6 «прилетов».

Кроме того, россияне из артиллерии обстреляли Эсманскую громаду.

«Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска. К счастью, обошлось без человеческих жертв», – отметил Живицкий.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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