Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным — Зеленский

Наступление роSSийской армии на Донбассе может сделать регион безлюдным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу.

По словам политика, оккупанты хотят полностью уничтожить ряд населенных пунктов, осуществляя политику геноцида в отношении местного населения.

«Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь. В городах и общинах ближе к границе РоSSии, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые убийства гражданских, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет РоSSия», – заявил президент.