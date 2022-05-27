Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным — Зеленский

Президент отметил, что захватчики ставят за цель уничтожение ряда населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, информирует ZN.ua.

Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным — Зеленский
© Офис президента

Наступление роSSийской армии на Донбассе может сделать регион безлюдным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу.

По словам политика, оккупанты хотят полностью уничтожить ряд населенных пунктов, осуществляя политику геноцида в отношении местного населения.

«Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь. В городах и общинах ближе к границе РоSSии, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые убийства гражданских, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет РоSSия», – заявил президент.

Также в обращении Зеленский в очередной раз отметил, что катастрофических последствий войны против РоSSии можно было бы избежать, если бы европейские партнеры Украины оказывали более сильное давление на путинский режим и быстрее принимали решение о введении новых санкций против РФ.


Александр Кричковский, ZN.ua

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