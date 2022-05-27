В разведке рассказали о планах оккупантов касаемо Херсонской области

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий подтвердил, что в Херсонской области роSSийские военные уже строят третью линию обороны. Это свидетельствует об их попытках закрепиться в регионе, рассказал он во время интервью изданию "Крым. Реалии" .

К тому же в Херсонскую область рашисты свозят мощную группировку своих военных. Речь идет о сухопутном, воздушном и морском компонентах. Также войска РФ пытаются создать такую систему логистического обеспечения, которая охватывает захваченные ранее железные дороги, порты и аэродромы.

"С начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовят соответствующие инженерные сооружения, строится даже не первая и не вторая, а третья линия обороны. И это говорит о том, что РоSSийская Федерация хочет остаться надолго", – объяснил Скибицкий.

Также роSSийские войска минуют дороги и мосты. Это делается для того, чтобы не допустить в область контрнаступления ВСУ.

"А такие действия обязательно будут проведены", - добавляет Скибицкий.